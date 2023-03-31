推陳出新為便民 公眾假期照辦證

政府每個部門施政，看它是否心中有民；若心中有民，則所有政策出台前必定經過深思熟慮，所謂「政如農功，日夜思之」是也。要農作物茁壯成長，需要日夜灌溉打理。同樣，為民服務，就係要腦子裝事、心裏想事、手裏幹事，要言之，就係把工作當使命，在其位，謀其政，負其責、盡其力。各位，香港真係有咁嘅部門㗎！

呢嗱！清明復活節長假期將至，入境處預計由明日至4月10日，有約903萬人次經各海陸空管制站進出香港。處方不敢怠慢，已減少前線人員休假，以便調配人手，亦聯合其他部門成立聯合指揮中心，以作出相應部署及措施，確保過關人流暢順。阿哥，呢的咪叫做心思細密，為之於未有，治之於未亂囉！

功夫茶向來是其是，非其非。港府部門做得差嘅固然抵鬧，而做得好一樣要讚。好似入境處克盡己責，一心只為方便市民，點可以唔畀個like佢哋呢！嗱！鑑於近日辦理及領取智能身份證市民眾多，入境處破天荒喺下周清明節（4月5日）及復活節首日（4月7日）兩天公眾假期，特別「加班」於灣仔嘅辦證中心為市民辦理智能身份證。入境處解釋，自本港恢復通關後，唔少海外及內地嘅港人回港辦理新身份證，較以往多出1.5倍，有見及此，於是調撥人手處理，連假期都為市民服務，名額料有1,000個，認真貼心。

講開又講，入境處因時制宜，推陳出新，好似2021年喺香港國際機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸及啟德郵輪碼頭管制站推出「非觸式e-道」服務，使用過程毋須出示身份證，以及毋須使用指紋掃描器，令過關更快捷方便。又舉多個例，入境處為應對疫情，喺2021年3月推出「智傭易」服務，僱主不論經網上、郵遞或者投遞箱遞交續聘外傭嘅申請獲批准後，可以郵遞方式領取簽證，而毋須到入境處辦理手續。截至2021年底，共有近12萬宗申請透過「智傭易」服務郵遞方式領取簽證。所謂利民之事，絲髮必興，就係咁解。

入境處本着「以民為本」，將市民利益放喺第一位，又有新猷喇！《2023年生死登記（修訂）條例》已於今年1月18日獲立法會通過並於今日起生效，入境處同日推出辦理出生及死亡登記電子服務，市民只需符合資格就可透過網上辦理。入境處首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，新推出嘅出生及死亡登記電子服務，申請人均需要係「智方便+」的用戶，使用出生登記電子服務嘅申請人需符合包括必須係嬰兒嘅父或母；父及母其中一方為香港永久性居民等條件；2月17日或以後出生嘅嬰兒可透過網上辦理，而未符合上述條件嘅申請人仍可親到辦事處辦理。入境處充分發揮智慧城市特質，好嘢！