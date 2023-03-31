不平則鳴：港官沒理由阻港人發達

昨天談《沒理由不先做慳錢計劃》，今天講沒理由不做賺錢計劃。香港人之所以在華人社會出名，無非是識搵錢、識賺錢，在中國人中先富起來；香港之所以享負「東方之珠」美名，無非是會生金蛋的鵝；香港之所以得中央政府給予「一國兩制、港人治港」五十年不變的特殊政策，最新說法是五十年後也沒需要變，就是看重香港的特殊地位和作用。

國家領導人在人大會議對香港與祖國百年復興大業關係的評價，可發揮特殊作用，那麼特區政府就必須反思和檢討香港在融入粵港澳大灣區的思路，還是否繼續固執上任政府與內地保持截然切割分隔的、截斷血脈相連的、沿着深圳河南岸保持不發展經濟民生的禁區政策？

有人會問，北部都會計劃不是向北望了嗎？錯了，這只是選擇性和偷換概念，拒絕與深圳北岸攜手發展的跳蚤式新市鎮而已。請回答深圳今天已成為全中國發展最快最大的工業城市，那麼深圳河北岸有如此跳蚤式的見步行步嗎？不都是連片開發嗎？港府官僚的心態倘若仍停留在殖民地年代歧視內地，看不起深圳及大灣區城市群的一日千里，夜郎自大，那末便有錢也不會去賺，有金也不會去執，試問要經填海造島、再起橋、挖隧道、通鐵路公路才到的人工島，與大灣區是近了還是遠了？只有刻意搞分隔並阻融入，甚至想「大嘥錢」的人才說交椅洲人工島填海造島更有利融入大灣區吧！

香港要容易賺錢的道理，也不是甚麼高深的學問，老百姓早就用腳投票了，最具說服力例子莫過於為何新界的過渡性公屋不及市區搶手？事實已說明一切。港高官口講要融入大灣區，做則另一套，請問造人工島融入大灣區快，還是邊境搭橋過河快？