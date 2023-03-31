坦言集：台海變化

怎樣評估台海形勢呢？馬英九祭祖進入大陸是好的發展。若能在他之後陸續安排台灣有影響力人士返來，一是打破台灣全部親台獨的假象，凸出馬英九一類有心人，縱使他們還只是要求保持現狀，亦足以減弱台獨聲勢。

二是借他們探訪大陸，使台灣社會可更好地了解大陸的發展及政治，抵銷民進黨與美國勢力妖魔化大陸的造假。但是，國民黨不可依靠，也同樣地已為美國收買，像馬英九的人如鳳毛麟角，與民進黨的差別只是五十步與一百步之異，統派亦無所作為。

當馬英九的求保現狀主張也難成台灣政治的選項，佔主流的是鋪天蓋地的台獨話語，把現實顛倒，培植無知愚昧的幾代人。台灣的社會便變作要走的走了，不走的以為台灣可獨立，大陸沒法攻台，美國必然救台。即使不公開反大陸，卻滿以為不管民進黨怎樣台獨化、貪腐化，仍可維持現狀，中共對台灣是無能為力，無可奈何。還是阿Q一樣糊糊塗塗地過日。

這是台灣社會大眾的一面，其中媒體洗腦，教育的無知，既是因又是果。但是，這一面積久成習，連上民進黨，其他台獨機構、教會與美國西方的陰謀計劃，便使親美（親日）台獨的社群成長壯大。即使怎樣嘲笑他們，他們大可以如烏克蘭的新納粹主義分子，早已存在，由政府刻意培養，外力培訓，經濟與政治權力利誘，便如烏克蘭在2014年顏色革命後的轉變，由廣場暴動的幾百人擴展出來，漸成大潮。同樣烏克蘭的例子，2014年後美國及其盟國介入，訓練組織新納粹主義，滲入軍隊。台灣新納粹主義/台獨原本的發展條件不如烏克蘭，但民進黨政府若能連任，有美國西方加日本的加倍努力投入，烏克蘭成功經驗的指引，未必可能要8年後才像烏克蘭引發戰爭。

美國必然加強挑釁，製造對中共和台灣的緊張形勢。一是不停挑戰大陸紅線，目的是給美國與台獨在台灣的工作擴大空間；二是與大陸為敵，對內加強政治動員，也讓整個政治體制趨於專制、貪腐。對外則由美國發動，借機成立東亞的北約，建造戰爭時台獨外援的機制和架構。

美國軍方動輒宣稱甚麼年便是大陸攻台，事實上不過是製造假象和緊張氣氛，讓美國建設台獨新納粹主義的力量，在適當時機，引發台海戰爭，重複烏克蘭戰爭的模式。