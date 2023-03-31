政情：失意時迷上「哥哥」 任國棟珍藏多籮籮

人稱「哥哥」嘅藝人張國榮離世雖將近廿年，然而其「粉絲」嘅忠誠度依然不減。自稱「哥迷」嘅九龍城前區議員任國棟，近日參觀幾個紀念張國榮嘅展覽，事後似乎有感而發，喺社交平台分享佢有關偶像嘅部分歌曲珍藏，絕對充滿時代特徵、舊日情懷，事關喺香港回歸後出生嘅年輕人眼中，即使見過雷射唱片，亦未必用過卡式錄音帶。

有關「哥哥」嘅卡式錄音帶，任國棟當年就親手購入珍藏版同特別版，當中仲有喺新加坡購買嘅，恐怕要眼利嘅「哥迷」先至睇得出啦。

有特別版卡式錄音帶同雷射唱片 其實佢收藏嘅3.5吋雷射唱片亦非大路貨色，除咗係紀念版本，仲要每隻唱片均有其獨立編號，可謂彌足珍貴。講起唱片，佢就引述展覽上關於相唱片封套嘅介紹，指未有電腦嘅80年代，拍攝唱片封套嘅相片，必須沖曬菲林繼而用相紙放大，跟住再用人手或噴筆修圖及添加效果。

講咗咁耐，到底任國棟係幾時成為「哥迷」呢？佢話係30幾年前「哥哥」宣布「封咪」嘅時候；又話自己當有失意時，腦海中不期然就會飄浮出「無謂問我今天的事」嘅歌詞。或者咁樣可以解釋，佢視「哥哥」為偶像嘅原因。