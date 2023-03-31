政情：黃家和：飲食業唔夠人手 運用創科解救

電子落單做例子 盼沖奶茶機械人應市 雖然飲食業嘅入行門檻，及唔上其他專業程度較高嘅行業，但依然面對人手短缺嘅問題，飲食界議員張宇人日前估計，飲食界空缺達到4萬個。不過，香港餐飲聯業協會會長黃家和就認為空缺數字應該更高。為咗解決勞動力不足嘅問題，創科嘅應用或可為業界提供一條出路。

目前飲食業從業員約有20萬人，黃家和話對比疫情前嘅26萬，可見業界嘅空缺高達6萬個；而清潔、洗碗、樓面就係人手最緊絀嘅崗位，即使係廚師都請唔夠人。佢話儘管近呢3個月，行業加人工達兩成，然而應徵者寡。針對勞動力短缺嘅現象，某啲飲食集團嘅應對方法就係採用科技，譬如以電子點餐系統代替樓面嘅部分工作，甚至乎引入自動炒菜機分擔廚工嘅職務。講到飲食業扯上創科嘅應用，黃家和話唔係新鮮事，畢竟喺5年前，佢同生產力促進局合作研發名為「金仔」嘅沖奶茶機械人，仲試過喺一場比賽裏面，擊敗「金茶王」師傅添。

既然人工智能更勝人手沖調，點解未見業界廣泛應用呢？黃家和話有茶餐廳同佢反映過，希望沖奶茶機械人喺設計上可以細一啲，事關好多食肆嘅水吧地方有限，未必擺得落。所以佢認為沖奶茶機械人，須要縮細體積嘅改良版本，方可推出市場應用。至於第一代嘅沖奶茶機械人，依家就存放喺數碼港。

話法國一樣有工無人做 喺法國擁有酒莊同一間4星級酒店嘅黃家和，話喺法國做老闆亦面對請唔到員工嘅困難，情況同香港一樣。不過佢認為法國人即使習慣不受拘束，但彼邦嘅僱員普遍較為純品、聽話，一旦答應工作指令就會妥善完成；至於香港打工仔唔少都係「心頭高」、轉工快，老闆即使提供誘因亦難以挽留。但佢又補充一句，法國同香港嘅社會背景始終有別，有時又真係好難直接比較咁話。

黃家和