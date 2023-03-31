勞工處辦招聘會 供3000職位

【本報訊】勞工處昨日於灣仔會議展覽中心舉辦開拓新機遇招聘會暨大灣區青年就業計劃招聘博覽，當中約60間企業提供大約3,000個就業機會，包括飲食業、地產業、酒店業等。另外，其中也有適合中學程度、大專程度或以上學歷要求的工作，更有部分工作毋須相關工作經驗。

空缺職位大多的工資為月薪一萬多至兩萬多元，逾八成是全職工作；亦有逾八成的職位的學歷要求是中學畢業或以下，近七成職位空缺不需要相關的工作經驗。有保安公司的職位空缺有大約300個，縱使沒有固定學歷和工作經驗的入職要求，開價每月工資近兩萬元亦在招聘工作上遇到困難。

大灣區職位逾400個 招聘會於昨早約有數十人排隊等候，有人在場填寫工作申請表，也有人在場進行即場面試，希望能更快得到工作機會。開拓新機遇招聘會約有35間機構參加，提供超過2,600個不同行業的職位空缺，其中逾1,200個來自飲食、零售及酒店業。另外，「大灣區青年就業計劃」招聘博覽共有20多間來自不同行業的機構參加，提供超過400個在大灣區內地城市的職位空缺，當中包括管理見習生、行政主管、新聞編輯、工程師和商業智慧分析師等。

勞工及福利局局長孫玉菡稱，期望更多企業支持該「計劃」，協助香港的青年在大灣區工作。