中一派位 教局籲用智方便+ 交表

【本報訊】參加應屆2023年度的中學學位分配辦法（中一派位）的小六學生家長，如其子女已申請中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，今日會接獲有關中學通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位。教育局昨稱，參與統一派位的學生及家長，須填妥電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便校方於5月5日或以前送交教育局辦理結果，有關結果將於7月11日公布。

倘棄正取學位 須4‧12前通知 發言人指，如獲通知為正取的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學（非參加派位直資中學）通知錄取，有關家長須決定是否保留該非參加派位直資中學的中一學位。若家長決定保留該學位，則毋須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄該學位，則必須於4月12日或之前通知該直資中學，及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

教育局又稱，由本年度開始，如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該電子平台瀏覽升中選校的相關資訊和文件，以及遞交統一派位申請和查閱有關派位結果。