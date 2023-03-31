團體發幼園護童守則 倡設舉報機制

【本報訊】「童樂居」事件引起社會高度關注，虐兒事件亦不時發生。國際培幼會昨日發布《幼稚園守護兒童實務守則》，涵蓋幼兒園幼兒防止在校受到傷害的風險管控措施，以至機構和教職員的照顧責任、與幼兒相處的合適界線，以及兒童友善文化等，下月向全港幼稚園發放。

涵蓋風險管控虐兒類別 守則建議，學校應參照社會福利署指引，訂立教職員行為守則，界定「不當行為」和「高風險行為」，以免在處理學生行為問題、不合作及挑釁性行為時，發生衝動傷害或虐待情況。守則更涵蓋至傷害或虐待兒童類別，包括身體虐待、性虐待、疏忽照顧及心理虐待；又要求學校設立「守護兒童專員」，由學校社工或資深教師擔任，負責處理懷疑虐兒事件及投訴，並持續監察學校風險管理等。

在校舉報方面，守則採用「有懷疑，即舉報」原則，建議不論懷疑施虐者身份，所有工作人員亦應立即或於24小時內向校方舉報，亦不應要求舉報者提供充分證據作為受理條件。學校亦應嚴肅處理涉及懷疑傷害或虐待兒童的匿名舉報。至於校外舉報機制，守則未有提及建議流程，原因是政府正探討設立「強制舉報機制」。國際培幼會期望兒童在校內得到妥善的照顧和保護。