託兒檢討委員會報告 倡重點發展寄養服務

提高獎勵金 加強前線照顧員支援培訓 兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會完成第二階段檢討，社會福利署昨日公布報告內容，提出合共39項改善建議，包括增加各級人手、擴闊專業人員支援、加強員工培訓等。報告重點針對寄養服務，提出12項建議，包括引入彈性招募及照顧安排，以及加強對寄養家長的支援及培訓等。社署表示，委員會全部檢討工作已經完成，而首階段提出的31項建議亦正逐步落實，未來會積極跟進檢討報告內容，確保改善建議有效落實。

報告昨日已上載至社署網頁供大眾查閱。報告指，兒童住宿照顧服務一般需長期規劃和籌備，才能提供有限的服務名額，認為港府有必要重點發展寄養服務，因此在39項建議中有12項建議與寄養服務有關，包括建議提高寄養家庭的各項服務獎勵金，例如「普通寄養家長獎勵金」、「照顧6歲以下及有特殊需要兒童的額外獎勵金」等。

39項建議 研增透明度 報告又建議引入彈性招募及照顧安排，包括設立「1+1」組合式招募計劃，讓有志加入寄養服務的家長與其親友一同參與照顧寄養兒童；另加強對寄養家長的支援及培訓，包括向寄養服務機構增撥資源，以增聘人手和推行各項專題培訓。宣傳工作亦會加強，包括研究設立「寄養服務網上綜合平台」，讓寄養家庭或市民可網站獲取最新及詳盡資訊，以增加服務透明度，鼓勵更多人成為寄養家長。

院舍及家舍形式照顧服務方面，報告則從服務質素、規管、規劃和供應4個範疇提出建議，包括增加各級人手，例如社工、前線照顧工作員、保健員等；另擴闊專業人員支援、加強員工培訓，甚至要求院長必須完成保護兒童培訓課程，並優化轉介機制及指引，以及加強離院支援等。

社署表示，檢討委員會自去年4月成立，並分兩階段檢討兒童住宿照顧及相關服務，檢討工作現已完成；而第一階段檢討報告建議正逐步落實，包括成立由醫護、社福界別人士等組成的服務質素小組進行突擊探訪等。