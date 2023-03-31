圖以假安心出行入政府大樓 公務員4‧12判刑

被告黃梓軒

【本報訊】執法人員前年在灣仔入境事務大樓拘捕多人，指他們涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式以進入政府大樓，分別控告他們「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。其中一名被告否認控罪，上月中起於東區裁判法院受審。至昨天裁判官作裁決，裁定這名被告罪名成立。裁判官決定先為被告索取社會服務令報告，准被告保釋至4月12日判刑。

被告黃梓軒（29歲）是於入境事務大樓工作的公務員。控方證供指在2021年11月1日，一名女入境事務助理在大樓地下電梯大堂截停被告，查看其「安心出行」二維碼，發現被告手機的版面並無「安心出行」標誌。她再按程式的主頁，發現可自行輸入地址，於是將事件報告上司處理。而被告則無作供，他在被捕後曾於警誡下稱，不知道他當時用的「安心回家」網站是虛假。

官拒接納不虞有詐辯解 裁判官昨裁決時指，被告使用的「安心回家」雖然版面相似，但使用方式與「安心出行」完全不同。他用「安心回家」逾一年，必然察覺到分別。而且「安心回家」是透過瀏覽器使用，需要使用者有意識地行動，才能令到網站連結以應用程式的式樣出現在手機頁面，及要使用者重新命名成「安心出行」，因此被告必定是故意使用，不接納他不虞有詐的辯解。案件編號：ESCC 2094/2022