為電費爭執誤殺胞弟 六旬酒樓雜工監7年半

【本報訊】與胞弟同住多年的六旬酒樓雜工，為分擔千多元電費與弟爭執，最終以利刃捅弟36刀將對方刺斃。他早前就謀殺罪在高院原訟庭庭受審，於本周一（27日）被裁定因被死者挑釁犯案而誤殺罪成。法官李素蘭昨聽取辯方求情後，判處被告監禁7年半。法官指明白事件是因長期積壓導致，對被告面對的情況感同情，但始終案件涉及失去了一條人命，判刑須作出反映。

現年66歲的被告卜水強，被控於2019年9月25日謀殺其胞弟卜偉根（當時60歲）。他在開審前已表明承認因被挑釁下而誤殺，但不獲控方接納。辯方昨求情指被告是長期受到死者挑釁，被告母親亦指被告並非暴力的人。律師又指被告現已感後悔且每晚均發噩夢，夢見事發經過，故對他已屬懲罰。

案情指被告與妻子、母親和死者居於旺角快富街一單位。死者雖亦已婚，但妻子很少在單位居住。被告與死者關係欠佳，經常為分擔電費的問題爭執。案發前一天，死者把須繳交1,400多元的電費單放在客廳，被告於是把700多元放在電費單上。翌日被告發現電費單被取走，但款項仍在。至晚上被告發現其房間及廚房無電，但死者房及客廳則有電，他認為是死者關了部分電源，遂與死者爭執。被告承認在死者房間以刀襲擊死者，但稱是死者先拿刀襲擊他，他才因自衞斬了死者兩下。法醫檢驗後證實死者有36處刀傷，其中左頸、前胸兩處及後上背兩處屬致命。案件編號：HCCC 118/2021