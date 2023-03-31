拖板短路焚宅 男戶主救火遭燒死

【本報訊】大埔一個唐樓單位，昨日凌晨疑因拖板短路失火，80後男戶主叮囑同居女友先攜愛犬逃生，他則獨留單位嘗試撲救，惟因火勢迅速蔓延，縱使男戶主竭力撲救亦只是杯水車薪，相反卻令自己身陷火海。消防趕至灌救，在單位洗手間救出燒傷昏迷的男戶主，惜送院搶救後不治。另外，大廈有7名住戶吸入濃煙不適，其中一戶的四口之家，父母及長女3人危殆。

鄰居7人送院 其中3人命危 葬身火海的男死者姓陳（35歲），與姓潘（32歲）女友居於同秀坊3號唐樓一單位約兩年，兩人飼養3隻寵物狗。據悉，昨日凌晨約3時，潘女赫見客廳一個拖板起火，陳目睹火光熊熊，着潘女先攜愛犬逃生，他則留下試行撲救。惟火勢不可收拾瞬間吞噬全屋，期間大廈約30名住客疏散暫避。

消防出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，至凌晨3時41分把火勢撲熄，同時在起火單位的洗手間救出陳男，他疑被烈燄截斷退路被困，臉部及手腳燒傷，昏迷送院搶救後，至凌晨4時01分不治。火警中，大廈3戶鄰居共7人吸入濃煙不適，其中姓孫一家四口，包括47歲男戶主、40歲妻子及7歲女兒命危，4歲幼子情況嚴重；一對姓梁兄弟（14歲及16歲）分別情況穩定和嚴重；一名姓王（45歲）女住戶情況穩定。

起火單位嚴重焚毀，窗框燒至變形，消防及執法部門經初步調查後，相信是屋內拖板短路肇禍，事件無可疑。機電工程署、屋宇署及政府化驗所等人員，在昨晨抵達火場搜證；社會福利署亦派員到場支援受影響的居民。另外，潘女昨早重返現場了解，她一臉疲憊神色黯然，相信難以接受男友死訊。