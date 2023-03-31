泊車衝突搞出人命 退休警襲擊罪成囚7天

前年11月一名退休高級警員與妻子在港鐵兆康站外之的士站，因泊車問題與一名客貨車男司機爭執，並發生肢體衝突。司機期間暈倒，被送院後證實死亡，死因為心臟病發。涉案夫婦原共同被控誤殺罪，控方其後撤回女被告的控罪，男被告則被改控襲擊致造成身體傷害罪受審。案件昨於屯門裁判法院裁決，暫委裁判官鄭潤聰指不能排除被告的行為屬自衞，裁定襲擊致造成身體傷害罪罪名不成立，但被告在之前確曾推司機一下，構成普通襲擊，故裁定普通襲擊罪成，判監7天。因被告早前已被還押了52天，故可即時獲釋毋須再服刑。

在事件後去世的司機陳國樑之遺孀，昨日有到庭聽取裁決。她在散庭後哭着反問「公平咩？一條命來㗎！」又稱死者「死不瞑目」。她指最初若非被告拉事主落車，不會發生此事件。她又指丈夫是經濟支柱，她現帶着讀小學的兒子不知如何找工作。

遺孀指夫本無心臟病 對於庭上指死者死於心臟病，她就指丈夫本身無心臟病。對於會否向被告索償，她反問「你哋覺得應唔應該吖」。

本案57歲被告鄺德榮，被控一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他於2021年11月28日，在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站襲擊陳國樑，因而對其造成身體傷害。

裁判官裁決指，事主是因心臟病發身亡，控方亦表明被告毋須就事主的死負責。就控罪方面，被告提出他當時是出於自衞。裁判官指事件最初是被告與事主口角後，被告推了事主一下後返回車廂，事主於是追上並向被告揮拳，兩人因而發生糾纏。裁判官認為糾纏間發生的行為，不能排除被告是出於自衞，故認為控方未能達成毫無合理疑點達致罪成。不過就被告推死者的行為，裁判官認為屬不必要的武力，構成普通襲擊，故改判普通襲擊罪成。官判刑指被告最初根本無必要落車，結果導致案件發生，是次屬於公路暴力案件（road rage），在考慮到被告的行為後，決定判被告監禁7天。案件編號：TMCC 2282/2021