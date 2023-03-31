豪宅闢毒倉 兩男子提堂

【本報訊】執法部門於本周三，在美孚及長沙灣進行掃毒行動，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕兩名報稱無業兼有黑幫背景、分別40及41歲的本地男子，並檢獲約83.5公斤懷疑海洛英，市值約7,700萬元。兩名疑犯已被暫控兩項「販運危險藥物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

昨日上午9時許，人員在美孚新邨百老滙街，發現一部形迹可疑的車輛駛至，車上有兩名男子，其中一人落車進入附近一住宅單位。他離開時手持一個環保袋，人員隨即上前截查，結果在環保袋內檢獲19磚、重約6公斤的懷疑海洛英，遂拘捕該名男子及一名與其同行的男子。其後，人員押解前者男子到涉案單位搜查，惟未有發現毒品。

人員經初步調查後，押解該兩名被捕男子到長沙灣深旺道一私人屋苑住宅單位搜查，並檢獲246磚、共重約77.5公斤懷疑海洛英，再以涉嫌「販運危險藥物」拘捕兩人。執法部門在本案發現，販毒集團租用不同、但距離較近、以及保安森嚴的豪宅單位作毒品倉庫，方便販毒之餘亦可作掩飾。販毒活動主要在早上返工返學繁忙時間進行，並且利用車流人流較頻密作掩飾。