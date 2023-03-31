中港聯手搗跨境洗黑錢 涉1.19億

【本報訊】本港執法部門與內地的國家反詐騙中心，近期鎖定一個活躍中港兩地的跨境洗黑錢集團，並且展開聯合行動。情報顯示，今年2月至3月，該集團利用超過90個內地銀行帳戶，收取至少680宗發生於內地的電騙案騙款，其中牽涉假冒官員騙案、投資騙案及「猜猜我是誰」騙案等不同類型案件，受害人總損失高達1.19億元。

內地開戶 在港豪買 據了解，集團會在內地招攬人員開設傀儡戶口，再把帳戶及扣帳卡交予香港的骨幹成員，用以收取相關犯罪得益，該些骨幹會負責向下線成員分派扣帳卡、安排車手接載他們到目標商戶、調派人手「把風」等，過程中會親自陪同或指揮下線手持扣帳卡「豪買」，包括購買大量手機、金器及名貴手錶等，藉此把黑錢洗白，避開銀行體系內的資金追查。

至本周二，本港執法部門在港島區展開行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」及「串謀欺詐」，拘捕兩名男骨幹和7名下線男成員（23至36歲），當中4人是本地人，其餘5人是持雙程證的內地人，分別報稱任職售貨員、冷氣技工及裝修工人等。執法人員經進一步調查後，相信個別商戶在處理交易時，知道背後涉及犯罪得益，遂於本周三掩至新界兩間金舖，以相同罪名拘捕兩名46歲和49歲男職員。行動中，人員檢獲11隻名貴手錶、約173萬元現金、4件共值約10萬元的金器、兩條共值約100萬元的金條、30張銀行卡及18部手機。所有被捕人士已被扣留調查。