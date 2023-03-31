北大嶼恐怖連環車禍 夜更的哥燒死

孝順顧家、任職夜更的勤奮的士司機，昨日凌晨收工前空車入機場擬「搵多轉」，詎料的士駛至北大嶼山公路懷疑收掣不及，猛撼一輛追撞貨車後、停在快線的貨車車尾，的士隨即起火燃燒，的哥受傷被困，無路可逃遭「監生」燒死。同業對的哥慘死紛表惋惜難過，紛在網上留言冀他「一路好走」。

慘死的哥何冠忠（39歲），據悉與家人居於沙田隆亨邨，未婚且沒有拍拖，任職夜更的士司機近8年，意外發生時臨近收工時間。家人指何孝順顧家，返夜更約12小時，至清晨約5時收工，大部分收入均用作養家。據鄰居吳先生稱，死者父親亦是的士司機，何早年做水電學徒，其後轉駕的士「搵食」，他形容阿忠為人有禮，與鄰居關係和睦，最後一次見他是於本周三清晨7時許，當時他收工後買早餐回家，詎料昨日卻遭遇橫禍。吳先生說到此處不禁悲從中來，更泣不成聲。

兩貨車相撞 尾隨的士直插 昨日凌晨4時許，一名姓朱（46歲）男子，駕駛載有空運貨物的貨車，沿北大嶼出公路慢線往機場方向行駛，當駛至近東薈城對開，懷疑收掣不及追撞另一輛由姓曾（53歲）男子駕駛的貨車車尾。意外後曾男的貨車停在路肩，朱男的貨車之後溜前至公路快線停下。適時，何男駕駛的市區空載的士沿快線駛至，根據網上的「車Cam」片段顯示，朱男的貨車疑因車頭撞毀，導致未能亮起壞車燈。何男疑未有為意，至發現貨車時已收掣不及，的士「嘭」一聲直插朱男的貨車車尾底部。

意外後，的士車頭迅即起火，火勢蔓延且異常猛烈，被撞貨車同遭波及，車上的空運貨物一併着火燃燒，何男被困的士上，瞬間整輛的士被烈燄吞噬，有途經駕駛人士見狀，慌忙報案求助。消防趕至開喉灌救，未幾把火勢救熄，由於的士車頭嵌入貨車車尾，消防花了一個多小時，始能以工具把兩車移開。不過，何男已被燒成焦屍，其遺體被抬出車外後由帳篷遮蓋。朱男則報稱胸口受傷，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。仵工其後把何男遺體舁送殮房。

受事故影響，北大嶼山公路往機場方向一度全線封閉。另外，有的士同行聞悉何男慘死，紛表惋惜及難過，並且在社交網站留言悼念，「交更啦，一路好走」、「熄匙，收工呀！」及「師兄你已經落更RIP」，另有同業稱「4點去機場，多是勤力的司機，RIP」。