活化翠屏河 年中搶先睇

【本報訊】有逾50年歷史的觀塘敬業街明渠將活化成翠屏河，整個工程將在明年完工，耗資17億元。渠務署預計今年年中搶先開放其中一條由觀塘海濱經翠屏河的跨河通道，方便市民前往茶果嶺海濱。渠務署署長彭雅妮昨表示，因應跨河通道率先完工成為契機，屆時可一併開放茶果嶺海濱區域；而毗鄰的觀塘污水泵房園景平台亦有望一同開放。

活化翠屏河提出多年，渠務署計劃進一步加強其防洪功能，同時提升質素，令明渠成為河道綠洲。翠屏河由觀塘佳廉道開始，經觀塘道、翠屏河花園，最後連接維港，全長約一公里，沿河共建6條跨河通道，串連河道兩岸的區內設施。

面向維港 貫通茶果嶺海濱 獲率先於今年中開放的第一條跨河通道面向維港，設有座椅等，配以竹枝的設計，方便市民前往茶果嶺海濱。渠務署高級工程師溫南豐表示，希望設計有助令城市空間成公眾人士的休憩地方，至於其餘5條跨河通道則需於明年第3季與活化翠屏河工程一併完成開放。

翠屏河附近亦有3個改善渠務設施的工程項目，包括優化觀塘基本污水處理廠、翠屏河及觀塘污水泵房的布局，其中觀塘污水泵房增設了一個容量達1.6萬立方米的地下污水調節池；而廠房上蓋將會建造佔地約1公頃的園景平台。