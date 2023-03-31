4月初長假 料903萬人次過境 入境處前線減休假 加開通道疏導人流

【本報訊】今年清明節及復活節將至，入境事務處預計長假期期間（即4月1至10日），預計約903萬人次（包括香港居民及訪客）經各海陸空管制站進出香港，當中約83.5%旅客，即約754萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境較為繁忙的日子為4月7日，出境人次達52.2萬，而入境高峰期為4月10日，入境人次達51.9萬。

羅湖落馬洲旺場 入境處估計假期期間羅湖將會是最繁忙的管制站，約有220萬人次進出香港，即每日平均約22萬人次。而落馬洲支綫及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有14.7萬及13.8萬人次出入境。

為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃台及通道以疏導人流及車流，處方亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。另一方面，入境處亦會連同海關、其他執法部門和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施。

為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。旅客可瀏覽入境處網頁www.immd.gov.hk，查看各邊境管制站的繁忙時間。市民及旅客亦可以透過入境處流動應用程式隨時隨地查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況。