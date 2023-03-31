公眾假期加班換新身份證 入境處以民為本 精益求精

辦理生死登記 首創電子申請 今年1月18日立法會通過《2023年生死登記（修訂）條例》（《修訂條例》），條例於今日起生效，入境處同日推出辦理出生及死亡登記電子服務，市民只需符合資格就可透過網上辦理。另外，入境處將破天荒於下周其中兩日的公眾假期，加班處理辦理新身份證，名額料一千個。有議員讚揚入境處以民為本的作風，亦不遺餘力以科技配合本港發展成智慧城市。

入境處首席入境事務主任（證件）楊淑兒表示，新推出的出生及死亡登記電子服務，申請人均需是「智方便+」的用戶；使用出生登記電子服務的申請人條件，包括必須是嬰兒的父或母；父及母其中一方為香港永久性居民；嬰兒為婚生子女；申報人在嬰兒出生後42天內（即法定期限）為其辦理出生登記；若今天起計，2月17日或以後出生的嬰兒可透過網上辦理。

配合發展智慧城市 便利港人 至於辦理死亡登記電子服務的申請人，則需要符合死者屬自然死亡個案，而申報人需持有在死者去世前、最後患病期間為其診治的註冊醫生所簽署的死因醫學證明書正本；並需在死者去世後的14天內（即法定期限）為其辦理死亡登記。楊指新服務配合香港發展智慧城市，便利市民，毋須親往辦事處登記，而未能符合上述條件的申請人仍可親到辦事處辦理。

議員讚安排靈活 急市民所急 翁碧霞指，自本月4日起停止換領新身份證計劃後，入境處於6日起在4間中心額外提供有關新身份證服務，料每周處理1.8萬個名額，至今近3周處理近4.7萬個申請。翁解釋，因處理領取新身份證人士超出預期，較以往多出約1.5倍，所以在處理新身份證時未能追上，有見及此，入境處加開日子及調撥人手處理，至於日後會否在公眾假期提供或延長服務，她指會研究，適時作出公布。

議員兼保安局前局長黎棟國認為，入境處破天荒在公眾假期加班為市民提供服務實屬「抵讚」，真正做到「急市民所急」。他指，換領新身份證的進度受疫情影響，近期亦出現市民大量換證的需求，加上復活節是海外港人回港的高峰日子，入境處作出靈活調配人手，為市民提供服務是好的目標，亦希望他們日後可以再接再厲。至於新推出的出生及死亡登記電子服務，黎稱入境處早年已着手發展科技配合，例如e道、身份證預約至現時出生及死亡登記網上辦理，入境處都秉承以民為本的精神辦事，值得嘉許。

此外，為進一步推動電子化簽證申請服務，入境處將於4月2日起調整4項輸入人才計劃的簽證/進入許可及延長逗留期限的申請方式，包括「優秀人才入境計劃」、「科技人才入境計劃」、「非本地畢業生留港/回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」。申請人須使用電子化服務遞交申請，該處不再接受親身遞交、以郵遞或投遞方式遞交的有關申請。