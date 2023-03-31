訛稱口罩產地 公司董事涉違商品例

【本報訊】雖然本港社會復常，惟目前仍有不少市民出街會佩戴口罩，香港海關繼續打擊涉及口罩的罪案，其中於本周三拘捕一間貿易公司的男董事，他涉嫌透過公司網站供應附有虛假商品說明的口罩，違反《商品說明條例》。案件仍然在調查中，被捕男子現正保釋候查。

內地生產扮香港製造 早前有人向海關舉報，指一個網站涉嫌銷售一款訛稱產地為香港的口罩。經調查後，海關人員發現該款口罩實則在內地生產，與聲稱不符。人員遂於前日採取執法行動，突擊搜查開設該網站的貿易公司，並拘捕該公司的一名28歲男董事。

海關提醒商戶必須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者購買商品時亦應該光顧信譽良好的商戶，在網上購物時應多加審慎，如對網購貨品存在任何懷疑，應直接向品牌持有人或有關商戶查詢。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，或供應已應用虛假商品說明的貨品，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款50萬元及監禁5年。