涉煽動意圖 主婦還押候訊

【本報訊】一名主婦因涉嫌多次透過包括Twitter等不同的社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，包括鼓吹香港獨立、煽動武力對抗、侮辱國旗和國歌、以及仇視執法部門內容等，於日前被拘捕。她為此被控作出具煽動意圖的作為罪，昨日在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月27日再訊，待控方進一步調查。裁判官拒絕被告保釋，候訊期間被告須還押。

包括鼓吹港獨 武力對抗

48歲被告羅愛華，報稱家庭主婦。她被控於2022年6月6日至2023年3月28日期間，包括首尾兩日，在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Twitter和Facebook發布、提供及/或持續提供陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 1338/2023