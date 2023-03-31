堵路非法集結 物流東主囚7個月

【本報訊】2020年6月4日晚上旺角朗豪坊外有大批市民集會，有人用圍欄堵路。一名公司老闆承認參與其中，去年在區院承認非法集結罪，押後至昨天判刑。法官林偉權指判刑須具阻嚇性，考慮到當日涉案範圍雖有限及時間短，但不可忽視非法集結隨時可演變成暴動的嚴重性，被告的行為因執法部門迅速執法才未有引致更嚴重後果。法官最後考慮到被告因一時衝動犯事，並非帶領者，故判囚7個月。

以案發後離婚求情 被告曾子良（55歲、物流公司東主）承認於2020年6月4日在亞皆老街近砵蘭街交界附近參與非法集結。他昨自行求情，指案件對他有重大影響，生意須找人代處理，案發後妻子亦與他離婚。不過法官指個人因素只屬考慮求情的一部分，不能度身訂造判刑。

案情指案發當晚，旺角朗豪坊一帶有示威者進行悼念活動，持白色蠟燭及打開手機電筒。其後有人高叫「光復香港」及「香港人建國」等口號。至晚上近9時，約50人走出亞皆老街近砵蘭街交界馬路，有人搬圍欄及卡板堵路。被告亦有份搬圍欄，結果被於現場埋伏的便衣執法人員上前阻止及拘捕。案件編號：DCCC 781/2020