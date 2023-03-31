趙家賢：首次初選記招懵然不知

趙家賢

【本報訊】16名參與2020年立法會初選、但否認串謀顛覆國家政權罪的泛民人士，昨繼續在西九龍法院受審，續由民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢作供。他表示民動應區諾軒等人邀請出席協調會議，卻對戴及區之後舉行的第一次初選記招懵然不知。另外趙家賢透露籌備初選期間，網台負責人蕭若元曾贊助選民登記活動。

趙家賢指，2019年民主派在區選大勝後，戴耀廷就去聯絡不同政黨組織等，希望在隨後舉行的立法會選舉中取得過半議席。2020年2月，民動獲區諾軒等人邀請列席協調會議，到同年5月中下旬，民動才具體地去承辦初選。他指蕭若元有在選民登記時給予贊助。另外他亦表示，戴耀廷是在初選協議會議較後階段，才較着重於利用《基本法》賦予的權力否決財政預算案。趙引述戴的說法，形容這是很好的政治籌碼。

收推送才得悉 指戴耀廷「口輕輕」 趙說，戴區兩人在2020年3月26日舉行初選記者會，不過民動卻從未收到任何邀請出席。他是收到傳媒推送通知，才知有此記招。趙坦言，民動當時未獲授權做任何協調角色，在記招中被「排除在外，無角色」，情況尷尬。趙續指，戴耀廷在2020年5月初，口頭邀請民動正式承辦初選，民動要戴承諾，民動可全權處理及控制初選運作，當時戴「口輕輕」答：「無問題」，其後卻有變化。而且戴還在民動還未答應時，便協調會議中稱邀請了民動協助。案件今天續審。案件編號：HCCC 69/2022