紅館墮屏案涉串謀欺詐 藝能工程3人 4‧20再訊

【本報訊】男團MIRROR去年7月28日的紅館演唱會發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛墮擊中，其中「阿Mo」李啟言目前仍在接受治療。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉嫌虛報屏幕重量，該公司3名職員被控串謀欺詐，案件昨天在九龍城裁判法院再提訊。被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至4月20日再訊，屆時被告將須到區域法院應訊，期間3人續准保釋外出。

虛報負重表內設備重量 3名被告依次是吳凱瑩（41歲、項目經理）、林志華（60歲、工程統籌）及梁耀祖（48歲、項目經理），同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。串謀控罪指他們於2022年5月19日至7月25日期間，包括首尾兩日，在香港，串謀向康樂及文化事務署經理，訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

屬交替控罪的欺詐罪，則指各人作出上述行為，以使署方允許上述演唱會繼續舉行，導致 「藝能工程有限公司」獲得利益，或導致康文署蒙受不利。各被告續獲准擔保外出，保釋條件包括不得與控方證人討論本案案情，及定期到警署報到。3人在保釋期間不可離港，除林志華獲准於指定日子離境工作。案件編號：KCCC 298/2023