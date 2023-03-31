捐款需實名 團體憂援助清零 窒礙善舉 最終病人埋單 促延長諮詢期

【本報訊】財經事務及庫務局早前提出規管眾籌，諮詢期至本月20日完結。由多個病人組織組成「關注眾籌規管聯盟」早前舉行記者會，要求政府延長公開諮詢期及與團體會面，惟未獲政府回應。至昨日到政總外請願，擔心眾籌「實名制」令捐款「清零」，最後由病人「埋單」，要求政府盡快回應訴求，並與團體會面。財經事務及庫務局代表有到場接請願信。聯盟引述局方代表指，政府稍後會有回覆。

聯盟昨早在政總外請願，要求政府回應團體訴求。他們高叫「眾籌捐款要實名，患者援助實清零」及「眾籌捐款報實名，匿名善款捐唔成」口號，並帶同捐款箱及監倉等道具，寓意「做善事變坐監」。

他們認為，局方建議規管眾籌，團體每次籌募也須向「眾籌事務辦公室」提出申請，隨之加重的行政負擔與影響籌募收入的情況。過多的行政關卡或監察只會令團體人手分配失衡，核心服務與宗旨將可能失焦，未能專注服務會員，有違初衷。再者，慈善團體已是受現有法例規管的，若將需向「眾籌事務辦公室」提出申請或登記，即使見諮詢文件中提及有豁免安排，也只會增加行政程序。

公眾捐款佔整體收入逾半 另外，局方建議超過某一捐款水平以上的捐款，推行「實名制」。事實上有不少人士以不記名捐款，協助團體營運，若推行實名登記，有機會引致不記名之捐款人士卻步，從而影響團體之收益及加重持續營運之艱難。不少團體的收入大多數是來自公眾捐款，佔整體收入五成或以上，當中不記名的可高達佔三成或以上，假若要實施實名制，不記名的捐款收入「凍過水」，認為推行「實名制」的建議既沒有必要性，亦帶給團體於持續營運上的影響性，而推行「實名制」，是會涉及個人資料的運用，懷疑其合適性及必要性。

其次，不少捐款者是基於支持團體自願捐款，透過自行轉帳至團體公開的任何銀行戶口中，是隨機性及隨時性的，亦有團體的會員或參與者會隨時在活動中捐出金錢給團體。若未能申報這些隨時性、隨機性及即時性的捐款，擔心「慈善變成坐監」。