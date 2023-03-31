失黃金時間治黃斑病變 促分流私院紓壓

【本報訊】本港人口老化，老年黃斑病變（乾性及濕性）愈趨普遍，估計現時約有50萬港人患此疾病。不過，患者於公營醫院延誤確診和治療的情況十分嚴重。有機構昨公布一項調查發現，患者由開始排期見政府眼科醫生至首次治療中位數需等候8個月，惟80%患者不知錯過黃金治療期會致視力永久損傷，促局方正視及改善患者治療效果。

延誤診治 永久損傷可盲 香港視網膜病變協會聯同香港醫護聯盟於2月進行調查，訪問共200名濕性老年黃斑病變及糖尿黃斑水腫患者，結果顯示，其中八成受訪患者表示，在確診後或接受治療時，無醫護人員向他們說明不及早治療會影響治療效果，甚至造成永久損傷；超過六成人選擇自行到私家眼科求診或接受治療，當中近九成人指因政府眼科輪候時間太長。

接受政府眼科治療的受訪者，逾七成首3次眼內注射治療每針相距時間超過一個月，即不能達到「治療首3個月每月一針」的標準治療；相反接受私家眼科治療的患者則能達至這標準。

病發首3個月療效最好 協會認為，目前本港的公營眼科服務嚴重供求失衡，眼科專科輪候時間過長，令患者白白錯過黃金治療期。由於病發首3個月為黃金治療期，在視力未嚴重受損前接受治療，療效明顯更佳；相反，若未有及時治療，視力損失便難以逆轉，甚至有機會致盲，協會建議當局加快落實公私營合作，制訂明確指引把病人分流到私家眼科，讓有急切需要的病人盡快治療等。