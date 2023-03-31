乙肝康復者 嚴重併發症風險隨時間下降

【本報訊】本港約54萬人患有乙型肝炎，佔總人口7.2%，部分患者可經藥物或自身痊愈而成為「乙肝康復者」。香港中文大學醫學院最新研究發現，乙肝康復者出現嚴重肝病併發症的風險會隨時間下降，尤其是從未患上肝硬化的患者，他們於康復後第8至12年的年均風險僅為0.05%，惟同期內患上肝癌風險未減。相關研究已於國際醫學期刊《Journal of Hepatology》刊登。

中大是次研究分析2000年至2020年內，近10,000名乙肝康復者數據。結果發現，他們在康復後首7年出現嚴重肝病併發症，例如腹水和肝腦病變，以及患上肝癌的風險偏低；患者康復後第8年起，嚴重肝病併發症的風險更進一步下跌。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授葉卓風認為，研究數據反映乙肝康復後，罹患嚴重肝病併發症的風險顯著下降，但有高危因素病人勿掉以輕心。分析指，年紀大、男性、血小板數量偏低和患有肝硬化等，均會影響乙肝康復者長遠的臨床表現。團隊又期望，未來5至8年有更多新型藥物出現，進一步降低康復者嚴重併發症風險。

病毒表面抗原能清除 可根治 中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹表示，不少人以為慢性乙肝只可受控，不能根治，但其實部分患者的乙肝病毒表面抗原可被清除，現時愈來愈多治療方案已可達到功能性治愈為目標。