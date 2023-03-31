氣喘非等閒小病 驗血揪心衰竭救命

伊院先導計劃 主動篩查揭300潛在患者 心臟衰竭的死亡率雖然高，但只要妥善治療及控制，可有效降低死亡率。伊利沙伯醫院去年推行心臟衰竭篩查及治療計劃，主動為入住內科病房，並出現氣喘等徵狀的病人做檢驗，判斷是否有心衰竭風險。計劃推行約半年，揭逾300名潛在患者。院方指，可及早為這些心臟衰竭病人提供治療及護理，有效減低出現突發性心臟衰竭的風險，以及減少危急情況及病人死亡率。

現年51歲的周女士去年感身體不適，包括行路氣喘、失眠及不斷嘔吐等。當時向私家醫院求醫，被判斷為普通感冒，她打感冒針後，情況未有好轉，至年尾她到伊利沙伯醫院求醫，並入住內科病房，心臟團隊為其抽血檢驗，發現她患有心衰竭，估計是由於心瓣倒流導致心臟退化，心臟功能只剩餘30%。她其後接受藥物治療，出院後繼續接受護理及物理治療等，心臟功能回復至40%，更可重新做家務及接送女兒放學。

港每百人出現3病例 該院內科心臟科副顧問醫生方恩恆表示，本港每100人便有二至3人出現心臟衰竭，每年約有兩萬宗需要住院的個案，平均住院日數為5至6日，因心臟衰竭住院後，一年內的死亡率為19.5%，兩年內則為32.1%，5年內則達高54%。內科心臟科主管李耿淵指，心臟衰竭患者需要盡快入院接受治療，做手術後亦要重複入院接受護理服務，對公立醫院構成沉重壓力，以該院為例，心臟衰竭住院患者佔內科每日入住數目的10%，即每10人便有一人。

該院由去年10月3日推行心臟衰竭篩查及治療計劃，即使患者並非因心臟問題而入院，院方亦會主動為入住內科病房並有氣喘或其他高危因素，如糖尿病、高血壓病人進行「NT-proBNP」抽血檢驗，李耿淵解釋，該檢驗方法是判斷患者是否有心臟衰竭的主要指標，若檢驗出指數潛在風險，心臟科會主動跟進。截至今年2月28日，院方已為逾2,000名患者抽血檢驗，當中逾300名患者確診為心臟衰竭，年齡由28歲至92歲，平均年齡為50至60歲。

高危患者需每周覆診 李耿淵又指，團隊現時每日均會為20至30名因氣喘入院的患者抽血，每當適別出心臟衰竭患者，醫生會安排他們在「心臟專科日間中心」接受護理及治療。該院心臟科顧問護師陳妙貞稱，一般患者平均覆診5、6次，如高危者會每一、兩周覆診一次，穩定後會交專科門診跟進。

現僅伊利沙伯醫院推行此計劃，對於日後會否恒常化，並普及其他公院，團隊指仍需時收集數據，日後會討論下一步計劃。記者洪芷晴