團體去年接收2050野鳥 10年飆19倍

【本報訊】春夏之交是本港雀鳥繁殖旺季，有動物關注團體指，轄下本地野生動物拯救中心去年共接收2,050隻雀鳥，相比2011年前年均100隻，數量增加逾19倍。去年接收個案中，47%為年幼雀鳥，亦有傷重雀鳥需「住院」227天才放歸野外。中心指，雀鳥拯救個案大量，相信原因之一是近年社會更關注野生動物，以及動物棲息地被進一步蠶食有關。

「咕姑固」佔最多共701隻 拯救中心指，接收的傷病野鳥大部分是本地常見原生鳥種，廣泛分布於市區或鄉村。其中，成年野鳥受傷原因可能包括誤墜老鼠膠、遭流浪貓襲擊及誤撞窗戶等。按雀鳥類別分析，去年最多獲救的是俗稱「咕姑固」的珠頸斑鳩，共701隻，數量大幅拋離其他品種。

專家指，受傷雀鳥的個案中，部分出現脫水、飢餓或身體虛弱等狀況，亦有部分從鳥巢掉落地面而骨折或受傷，其他狀況包括感染寄生蟲、感染病毒或先天性畸形等。不過，部分年幼雀鳥自身健康，但因誤會而被市民送至中心，情況隨時弄巧成拙，事關幼鳥本是由其父母撫養，以雛鳥為例，大概每15至20分鐘須餵食一次，為動物護理團隊增添不少負擔。

專家建議，若市民發現有幼鳥懷疑受傷時，不要急於檢起牠們，可先在遠處觀察，看其父母有冇在附近飛行或折返；或者可將幼鳥先放在離開地面、且安全的樹枝或灌木叢中，同樣可增加其生存機會。至於出現流血或有明顯傷痕或骨折的野鳥，不適當的救援或帶來不必要的痛苦，兼且錯失治療時機，市民應致電安排動物救援，忌自行照顧野生幼鳥。