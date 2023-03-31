禁飲管發泡膠餐具 立法擬第四季推

環團轟取易不取難 怎改大眾習慣 管制即棄膠餐具、即棄塑膠產品的條例草案將於今日於立法會法案委員會首次討論，環境及生態局預計條例經審議後，最快能於今年第4季起，禁止在港銷售或派發發泡膠餐具、即棄膠飲管、匙等餐具，以及棉花棒等含膠質的即棄產品。多名議員雖支持立法使社會減少使用即棄塑膠，但憂慮替代品供應及影響商戶經營，需時討論，期望能多開會，趕及於今年中完成審議。環團則認為首階段的管制保守，認為政府「取易不取難」，難改變大眾習慣。

中午食飯買外賣，發泡膠盒、膠刀、叉、匙及杯蓋，用完即棄便產生至少5件廢塑膠。塑膠難以分解，港府為減少廢塑膠棄置量，提出《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，計劃分兩階段管制即棄塑膠，除首階段禁止銷售發泡膠餐具、難回收而有成熟替代品的即棄膠餐具，以及禁止銷售或派發棉花棒、遮袋等具成熟替代品或非生活必需的即棄塑膠產品，第二階段則擴展至禁止銷售或提供即棄膠杯、膠盒；枱布、牙線棒等產品。而相關草案條文經法案委員會討論及逐條審議後，再交到大會審議，當局將於條例通過後半年實施。

議員憂替代品供應不足 議員謝偉銓指，雖社會均認同塑膠產品難分解，支持環保應立法，但指條例對社會影響深遠，尤其飲食業界關注替代品的供應及成本轉變，相信需要較長時間研究。他提到，近期陸續有連鎖食肆已轉用木餐具，但部分未必供應充足。謝估針，條例或要推至9月才能完成討論，期望能多召開會議下盡快研究好，年中通過議案，趕及年底前實施。

身兼環境事務委員會主席的議員葛珮帆則指，條例的反對聲音並不算大，而即使早前膠袋徵費調升時曾出現爭議，但於實施至今未見混亂，減塑效果亦顯著，相信立法有助改變大眾習慣。旅遊界議員姚柏良、批發及零售界議員邵家輝均指正諮詢業界意見，至今未見負面的回響。

綠領行動總幹事何漢威則認為，條例首階段僅限制發泡膠及攪拌棒、飲管等餐具，形容十分保守，指相關即棄餐具已漸式微，轉用了普通膠盒、木餐具，質疑當局「取易不取難」，應盡早管制杯蓋、所有即棄膠餐盒。何又指，即使管制即棄膠製品，取代的紙品、木品的即棄本質不變，應推動重用餐具系統，源頭減廢。記者陳澋俊