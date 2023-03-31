醫健：職場健康：帶飯一族 5大注意事項

香港人愈來愈注重健康飲食，外出用膳很難可以做到少調味、「多菜少肉」。返工帶飯是其中一種健康經濟實惠的生活方式，既可以確保食物質素，亦可以控制食物的分量。返工帶飯主要有5個要注意的地方：

1.要食得健康，請謹記「三、二、一」！這串數字代表甚麼呢？其實就是穀物、蔬菜及肉類的比例。大家可以將一個餐盒平均分為6格去計算，穀物類應佔三格，蔬菜類佔兩格，而肉類、魚、蛋則佔一格。

2.除了要注意食物的比例，我們也要以「三低一高」的原則去準備飯盒，盡量採用健康少油的烹調方式，如蒸、焗、灼等處理食材；挑選天然新鮮食物和低脂肪肉類，避免攝取過多油、鹽、糖及增加纖維吸收。

3.準備飯盒後應放在攝氏4度或以下雪櫃儲存；攜帶飯盒上班時應使用保溫袋，如可行，還可在保溫袋內加入冰墊，使飯盒在上班途中保持低溫，避免因溫度上升而助長細菌孳生。到達工作間後要立刻把飯盒放入雪櫃。

4.吃飯前要將飯盒徹底翻熱，飯盒要選用「適用於微波爐」的食物器皿，若使用耐熱度不高的塑膠盒，加熱時會釋出對人體有害化學物質，影響健康。

5.最後一點：注意個人衞生，進食前記得要洗手！

職業安全健康局

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