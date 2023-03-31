委會：不用年年打疫苗

【本報訊】政府疫苗可預防疾病科學委員會前日開會，決定建議50歲或以上包括居於院舍的長者、長期病患者、孕婦及醫護人員等高風險人士，可在打完3針新冠疫苗後半年，再打一針作為加強劑。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨早上表示，打加強劑的建議並非套用流感針模式，市民不用每年打新冠疫苗，有關建議只適用於2023年。

非套用流感針模式 劉宇隆又指，新冠病毒變種速度快，專家尚未「摸清」新冠病毒的季節性，譬如本港現時的BA.2個案回升，而曾在社區肆虐的BA.5，比例已下降至一成以下，疫苗難追病毒變種速度。他又指，本港專家的建議不會跟世衞的一模一樣，因為本港專家一方面要參考世衞建議，同時要結合本地情況、整合數據及了解其他地方的資訊，重申建議均是委員會的一致共識。

本港疫情方面，衞生防護中心由今年一月底起不再透過新聞稿公布每日新增新冠確診個案，改於政府疫情專題網站每日更新數據。據專題網站顯示，本港昨新增61宗化驗所確診核酸檢測個案。另外，昨無新增初步分析與新冠病毒有關的死亡個案；由今年1月30日至今，則暫時累計143宗死亡個案。

網站提醒，上述核酸檢測數字不代表全港所有個案，而死亡數字亦只涵蓋在首次確診後28日內死亡，並死因經初步分析後可能與新冠有關的個案。