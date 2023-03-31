平價內地團逼爆舊區 區會促旅監局做好監管

【本報訊】內地訪港平價團重臨香港，當中九龍城區的土瓜灣一帶成為重災區，因應事件，九龍城區議會昨日討論相關問題。

要求加收「地管費」 會上多名區議員指出，平價團嚴重影響區內居民，除帶來交通問題，更造成噪音和衞生問題，形容「唔係一時三刻，而係早午晚」，憂「五一黃金周」會令該區問題更為嚴重，要求旅遊業監管局做好監管工作，不能無限制地讓訪港集中在同一區，又建議政府考慮向主要接待內地團的旅行社收取「地區管理收費 」。

旅監局回覆指，自上周五起未有再批准九龍城區內定點購物申請，承諾會留意事態發展，再採取行動。

應考慮社區負荷 身兼九龍城區區議員的議員楊永杰指，有關平價團對香港旅遊業帶來嚴重傷害，促請旅監局要求訪港旅行團登記用餐地點，讓部門能了解實際情況，考慮社區負荷並作出監管工作。

該區區議會主席何顯明指出，內地訪港團生意令政府需要付出額外成本去維持衞生和交通情況，要求加收相關旅行社「地區管理收費」，並將收費向不同部門分發，以應付有關開支。不過身兼律師的區議員黃國桐則反對做法，質疑加收額外收費，並無法律理據，稱法例上無權限制他人營業，認為問題在於平價團的安排上，要求處理零團費問題。

旅監局監管事務總監張嘉賢回應指，因應近日事件，旅監局已要求相關旅行社交代訪港團的收費安排，又透露自上星期五起，該局未有再批准九龍城區內定點購物申請，承諾會留意事態發展，再採取行動。