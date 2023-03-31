限半小時用餐 內地團：時間充裕

【本報訊】本報上周報道土瓜灣一帶充斥內地平價旅行團，極度擾民。旅行社、區內接待旅客的食肆昨起按旅遊業監管局進行改善，包括實施預約制度、按時安排旅客用膳等。當局昨午派人在場維持秩序，有旅客認為半小時用餐時間充裕。

3項改善減旅團擾民 位於土瓜灣崇安街的「嘉樂軒」是區內其中一間專門接待內地團的中式酒樓，自從訪港旅客重臨，近期午市經常有內地團客排隊等候用餐。記者所見，昨午該酒樓地下門口設有圍欄和膠帶，而內地團客進入食肆期間秩序良好。

有四川團客昨抵香港，用餐後下午將前往廣州，她整體滿意旅行團安排認為半小時的用餐時間足夠，「當兵的規定5分鐘吃完，30分鐘還不夠？」，又稱「體驗可以，人不要要求太高、太完美，世界上沒有完美的東西。」

湖南旅客楊先生表示，是次4日3夜的行程前往香港、澳門及深圳，昨從珠海乘搭金巴抵港，午餐後將前往景點，晚上再抵達深圳。

旅監局早前要求食肆昨起執行三項改善，包括確保團友用餐時間至少30分鐘；預約用餐，以免大批旅客輪候用膳；執行人流管制措施，協調旅遊巴上落客等。有內地領隊說，事前有接獲旅監局相關提示，形容操作符合要求。

旅客楊先生