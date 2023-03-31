預算案資助少近半 基層困境怎能紓

【本報訊】預算案推出多項一次過紓困措施，但部分較去年「減糖」。研究報告指出，偏緊的財政情況，導致本年的一次性紓緩措施規模較小，相關金額減半至相當於本地生產總值的2%，低於3年疫情期的2.8%至4.6%。

有聲音撐緊縮開支 研究報告又指，全港收入最低的六成家庭，他們於去年的住戶收入中位數，仍低於2019年的疫情前水平，減幅為3%至11%不等。不過，預算案的一次性紓緩措施規模較小，令人關注措施未必能紓減基層和中等收入家庭的財務壓力。但另一方面，社會亦有支持疫情後政府須緊縮開支的回響。

新一份財政預算案的紓困措施縮減，一次性紓緩措施涉及593.8億元，規模少過上一份預算案的1,091.54億元。當局指隨疫情過去經濟復甦，有空間調整一次性紓緩措施。例如利得稅、薪俸稅及個人入息課稅維持百分百寬減，但上限由一萬元減至6,000元。而對上一次，是2010至11年度，該些稅項的寬減上限亦是6,000元。