不平則鳴：沒理由不先做慳錢計劃

本月4日筆者在本欄發表《禁區變金區兼可慳萬億》後，喜見引出社會就政府兩個開拓土地計劃有理性的討論，尤其是看到身兼行政會議召集人的立法會議員葉劉淑儀，公開呼籲政府應優先展開北部都會區的計劃。

眉精眼企的記者，藉行政長官本周二行政會議前見傳媒例行發布會之機，詢問李家超對葉劉優先發展建議的看法，李的回答只強調兩個土地發展計劃已在施政報告提出，兩個都要做，這是香港長遠發展必須解決土地不足掣肘的瓶頸，但完全沒有回答記者問題的焦點——哪個計劃優先，只是「屈釘尾」說由發展局做諮詢，聆聽社會意見，希望發展局真的虛心聽取公眾意見。

沒有人會懷疑政府的長遠打算的合理性，只是擔心政府不分輕重、不分先後、不作優選、不計後果、不顧市民負擔，盲目地一刀切將兩個計劃同時並舉，或優先填海造人工島，令香港解決土地不足的發展計劃未見其利、先見其害，捨本逐末、事倍功半，既浪費公帑，又苦了百姓。為使香港拓展土地更科學、更前瞻、更有全局性，請主理交椅洲人工島填海計劃諮詢的發展局公開回答三個問題：

一、兩個土地發展計劃，只能先做一個以免刺激本地材料及人工成本造價不合理地扭曲上漲、增加市民的負擔，對嗎？二、若是分先後落實拓展土地計劃，是否應該先實施不需要填海、不需要花龐大公帑造人工島，只需要有「四通一平」便有地可用的拓地計劃？三、倘官員是理性和不盲目，沒別有用心，肯定這兩個前提的話，那麼請老實回答，北部都會區計劃是否優先選擇的不二之選？

人人都說港人精明，港人自己也這樣認為，港府沒理由做聰明笨伯，同錢（公帑）過不去吧？