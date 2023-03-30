仗義執言：通關為復甦注入強心針

自內地與香港實施首階段通關以來，兩地經貿、人文等領域的交流合作逐步恢復。不到3個月時間，來往兩地的限制悉數取消，全面復常，無疑為各行各業發展打了一針強心劑，旅遊、會展、保險等行業重新起飛，粵港澳大灣區活力進一步迸發。

據旅發局公布，上月訪港旅客約146萬人次，是3年來單月訪港旅客首次突破百萬，更是去年全年總數的兩倍，預測今年訪港旅客將達2,580萬人次，約為2019年的46%。解除口罩令疊加全面通關的香港，人流顯著增加，消費市場加速復甦，酒店、餐飲、景點、商業均感受到回暖迹象。

通關對會展業帶來提振作用，各類會展活動重返香港、落戶香港、扎根香港，今年即將舉辦的一連串展覽、會議、海外推廣及營商活動，將進一步發揮香港優勢，鞏固作為環球商業樞紐的角色，全方位聯繫香港、內地及國際。此外，冰封3年的香港保險業在疫後開始解凍，駐紮多家保險公司的尖沙咀海港城重現投保人潮。另外，現時至少16家郵輪公司已確定今年內重返香港，將提供逾150個航次，當局亦向郵輪公司提供更大支援和優惠，吸引船隻訪港。旅發局推出「你好，香港！」宣傳計劃，在全球至少3,000個平台播放逾330條宣傳短片，同時送出機票，並續辦如國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展、博物館高峰論壇等大型盛事。

全面通關為香港經濟復甦注入強心針，而「五一黃金周」將是本港疫後首個旅遊旺季，港府須把握契機說好香港故事，加強力度協助旅業復業，並研究加強對旅遊團的監管，提升服務質量及接待能力，擦亮本港旅遊之都招牌，為社會經濟發展注入動力。