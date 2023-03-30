激濁揚清：出賽播歌 如履薄冰

港隊出戰波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，大會播錯黑暴歌。涉事香港冰球協會日前反建議日後在未能現場核實國歌時，球員暫不進場，希望各體育總會跟隨上述做法。幾可肯定，香港運動員今後「遊飛機河」的機會將大增。

此話怎說？據港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇日前指，曾有主辦機構負責播放音樂的人員對港方「堅持要用正確的版本、你要跟足；似乎有點不耐煩。」憑甚麼認為外國主辦單位今後會一概答允讓香港派員進駐控制室進行覆檢工作呢？上述建議最惡劣的情況可以是港方代表與外國主辦單位鬧得很僵，香港運動員連出場的機會也欠奉。

那麼，還原基本步向港協索取工具包再向主辦單位呈上，又是否一勞永逸？這得看外國主辦單位會否也有一套「指引」。正如本地不少機構規定員工，若要開啟外來檔案必須先進行電腦病毒掃描程序，有些甚至嚴格規定必須交由電腦部門執行。那麼你猜猜，就算外國人對美國特勤局指控中國黑客盜取資料、對美國保安公司指華黑客曾經攻擊澳洲政府等說法全部免疫，他們會不會「有點不耐煩」，為求工作方便，省卻掃描程序，直接開出Google、YouTube播放搜尋「Hong Kong anthem」後所得的內容呢？

有議員指港隊有呈上工具包若仍然出錯，「責任就屬於大會，我們就要追究大會」。問題是，Google將黑暴歌當國歌，屢錯不改，懶得理你。你去追究大會為啥給了正確資訊他不跟，情況不正好等於港官稱已向Google多番交涉，但對方至今仍是給出錯誤的搜尋結果，如出一轍，拿他沒轍嗎？反而有政壇中人親上Google香港總部投訴兼報警，卻成功令詐騙廣告下架，港官有否用錯方法呢？