橫眉冷看：就連特朗普也不如

美國總統拜登上任前，不少人寄予厚望，覺得此君政治經驗豐富，對外交事務嫺熟，國家裏裏外外，他都應該打理得井井有條，不會像前任總統特朗普般，惹下處處火頭。可惜，現實卻不然，或許是美利堅的國運合該如此，選出的總統竟然是一蟹不如一蟹。特朗普堪稱政治「素人」，外交經驗更是白紙一張，但若論縱橫捭闔的能力、各個擊破的策略謀算，特朗普還能有幾分心思，不像拜登般糊裏糊塗，一味橫衝直撞。

拜登主政兩年多以來，在外交上只懂得圍爐取暖，美利堅跟部分盟友的關係或許比早年緊密，但是跟中國、俄羅斯、伊朗以至北韓等國家，彼此的鴻溝卻是愈挖愈深，溝通的大門也愈閉愈緊。

特朗普固然形象欠佳，但此君處事粗中有細，在外交上更懂得攻守之道，尤其會玩「拉一派、打一派」的伎倆。這位前任的白宮主人致力要與中國爭雄，他定下目標之後，就四出奔走，嘗試拉攏中國的盟友。特朗普首先力勸北韓放棄核武，在新加坡與北韓領袖金正恩會面時，更特意安排了一小時，在這段期間屏退左右，除翻譯員以外，就只有特金二人私下密談。他就是想藉機拉攏北韓，就算不能完全成功，最少也先穩住對方，以免多樹敵人。

2019年，伊朗擊落一架美軍無人偵察機，五角大樓矢志報復，但是在轟炸行動開始前的10分鐘，特朗普突然喝停，就此放過伊朗，避免雙方的關係進一步惡化。對待俄羅斯，特朗普更是卯足勁與克里姆林宮的主人普京拉關係，故此在他任內，美俄關係尚算良好。反倒拜登上任之後，只會取悅盟友，對中、俄等競爭對手，卻是一味圍堵與打壓。論外交手腕，拜老頭似乎還不如特朗普。