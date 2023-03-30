強詞有理：美國怕甚麼

俄羅斯日前向聯合國安理會提交決議草案，要求對北溪天然氣管道爆炸事件展開國際獨立調查，結果只有俄羅斯、中國、巴西3票贊成，美國等12國棄權，因未能達到9票贊成的門檻而無法通過。這個結果並不令人意外，國際政治只有強權沒有公理，在美霸淫威之下，為虎作倀的國家多的是，聯合國徒有虛名，既無法處理國際衝突，更談不上維護公平正義。

美國為何要阻止國際獨立調查？如果北溪事件不是它幹的，應該坦坦蕩蕩支持調查才對，起碼顯得問心無愧，可以還其清白；相反，愈是遮遮掩掩，愈顯得心裏有鬼，愈令人懷疑另有隱情。其實不用調查也知道，北溪事件的真兇是誰，美國資深調查記者赫什早已提供答案。美國阻止調查，只能欲蓋彌彰；附庸國助紂為虐，只能證明虛偽。

老美經常將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，實際上所有規則和秩序都是為別國而設，美國自己從來不遵守，更不配合國際調查。以新冠病毒溯源為例，中國坦然接受世衞專家組實地調查，證明清白，反而美軍德特里克堡實驗室被指嫌疑最大，美國政府卻一直拒絕接受調查，這不是雙重標準又是甚麼？連美國著名經濟學家薩克斯也看不過眼，直指美國政府涉嫌隱瞞新冠病毒源頭的訊息。

說到俄烏戰爭，西方國家一致譴責俄羅斯，除了極限制裁，連私人財產也一併沒收。但對當年美國入侵伊拉克，西方國家卻集體沉默。兩場戰爭同樣沒有獲得聯合國授權，西方的反應截然不同，沒有國家對美國實施制裁，沒有人追究美國犯下的戰爭罪，國際刑事法院更沒有對美國總統發出逮捕令，難道這就是所謂「基於規則的國際秩序」？

面對美國霸權，國際社會也許無能為力，許多國家敢怒不敢言，但多行不義必自斃，美國肆意妄為，終將自食其果。表面上美國是俄烏戰爭的最大贏家，除了通過賣軍火和能源大發橫財，還進一步綁架歐盟。實際上在世界其他地區，美國的影響力正不斷下降，東南亞和中東如是，拉丁美洲和非洲亦如是。儘管聯合國大多數國家投票譴責俄羅斯，但來來去去只有約40個國家響應對俄制裁，幾乎全是美國的附庸，可見其一呼百應的時代已一去不復返。有外媒稱，美國霸權時代可能很快就會結束，雖不中亦不遠。