坦言集：挺得過嗎

今天以美國為首的西方資本主義，因為去工業化、金融化而正處於走不下去的困局。

原來有中國的低成本工業生產，和中東、俄羅斯等低成本能源供應，美歐資本主義體制的演變即使破壞了戰後的福利主義，貧富懸殊、社會兩極分化嚴重，也靠債務支撐經濟與社會穩定。有了工業製品和能源的低價保證，社會民生可維持，經濟還可增長。可是，美國現在採取的戰略，同時打擊俄羅斯與中國，連帶中東的油氣生產國，西方資本主義近年所依賴的兩大經濟因素都備受破壞。表面上美歐西方霸權擴大，實際上把基礎摧毀，自掘墳墓。現時美國與歐盟期望的是烏克蘭戰爭不敗，拖垮俄羅斯，並聯手壓迫中國。

美國制裁封鎖俄羅斯的能源出口，打擊中國的工業製品和科技發展，二者都是用脫鈎的威脅，阻止中俄的發展，用經濟促成中俄內部政治轉變，推翻或改變政權，如日本一樣，向美國歐盟投降，目標是繼蘇聯解體後，再製造「歷史終結」。可是，蘇聯本已與歐美脫鈎，蘇聯的崩潰動搖不了歐美的全球化體系。

中俄在過去20多年因美國的全球化，已與歐美掛鈎，因此可讓歐美去工業化、金融化，也使歐美緊緊地依賴中俄低價產品供應穩定社會民生、經濟增長。用冷戰時代的戰略放在全球化今天來推新冷戰，結果最大的打擊還是歐美。中俄沒有歐美那樣高度的商品化、金融化、社會經濟分工，經濟受打擊還可降低增長速度來抵禦，可用國家之力來抵銷損失，至少中俄不是如歐美的高度負債經營，中俄還未有去工業化、金融化，中俄的實體經濟仍有強大的出口競爭力和增產能力。

中俄憑藉實體經濟的實力，在歐美脫鈎的過程裏，可在廣大的非西方世界找到替代的市場。可是，歐美的工業品供應，歐洲的能源供應，捨中俄之後不可能迅即有代替的供應來源。歐美的去工業化，形成中國的工業化，整個過程二、三十年，歐美要本地再工業化，在他國工業化來替代中國，也必然要用二、三十年時間。歐美要找替代，中俄便加快脫鈎，並開拓新市場，歐美的替代選擇減少，替代過程的痛苦更重。

只要中俄守穩金融，歐美用再工業化來進行對中俄的脫鈎，機會不大，痛苦極深，它們挺得過嗎？挺不過，便要放鬆對中俄的制裁與脫鈎。