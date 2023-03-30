政情：力推招才引資 專組職員唔夠 好諷刺

吳永嘉

政府話要大力推動招商引資，吸引外來人才，但係有議員就話政府本身搞招商引才嘅職員都唔夠，幾咁諷刺，另有議員仲爆政府唔同嘅機構都做緊招商引資，但係就「各自為政，各有各做」。竟然咁搞法！

黃俊碩斥部門各有各做 議員吳永嘉尋日喺立法會上提出動議，期間話政府12個設有「招商引才專組」或「投資推廣組」嘅海外辦事處，有5個辦事處出現懸空職位，希望政府盡快填補空缺。佢仲話業界都要立融資同科研進口關係，當引進先進儀器設備、先進晶片出現阻滯，要求政府亦多啲留意、幫助業界，同時推出投資稅務優惠。

唔單止咁，提出修正案嘅會計界議員黃俊碩仲批評政府唔同機構都做緊招商引資，但係就「各自為政，各有各做」，協商和協作「差緊少少」，要求政府責成同統籌所有政策局及部門積極啲去做。

而究竟要循邊一個方向去做？議員謝偉俊就話香港招商引資嘅關鍵係「信心」，希望政府唔好動不動就用兇狠嘅字眼、重手嘅政策去破壞海外投資者對投資香港嘅信心，否則就算政府有「幾多辦公室、招商政策都好」，亦都唔會有用，甚至「香港嘅明日，就係瑞士嘅今日」。

黃俊碩