政情：佛山創科領先 葛珮帆倡港協同發展

作為國際金融中心嘅香港，多年來銳意發展創科，然而部分周邊城市已經喺創科方面交出唔錯嘅成績。身兼智慧城市聯盟（SCC）創辦人兼榮譽會長嘅議員葛珮帆，日前率團到佛山了解科研發展，發現當地嘅人工智能同智能裝備、氫能源等領域有新突破，認為值得香港借鑑之餘，亦可考慮同佛山協同發展。

下月再去當地考察 葛珮帆話，佛山係內地其中一個創新型城市，其製造嘅陶瓷、雪櫃、冷氣機等產品產量不但世界第一；喺裝備製造、機器人產業亦都係全國領先。喺發展生物科技醫療方面，佢話廣東省創新藥轉化醫學研究院，所引進嘅「痘苗病毒」癌症項目團隊目前已居全球領先水平，並已完成兩輪融資。佢認為香港近年大力發展生命健康科技，同佛山嘅生命健康領域可積極協同發展。佢又話佛山市政府提出「香港研發，佛山製造」大有可為，下月佢將會再到佛山考察氫能發展，期望香港同佛山能加強合作。

該聯盟會長楊文銳指出，佛山有10個科技園區，10項服務，每個園區會提出「一區一策」，透過智慧城市聯盟聯繫香港創科業界，而廣州同佛山距離好近，香港創科人才短缺，香港科創企業可考慮將辦事處或後勤設於佛山，喺廣州物色人才，然後喺佛山上班，以解決人才不足嘅問題。