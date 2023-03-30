政情：邵家輝發言 同主席有分歧 被打斷頂住度氣

今屆立法會雖被指為「清一色」，然而議會裏面有時亦會因觀點嘅問題而發生拗撬。尋日立法會大會進行「完善人力資源規劃」質詢期間，批發及零售界議員邵家輝同立法會主席梁君彥，兩人對於「辯論」定「提出問題」產生分歧，搞到邵發晦氣咁話。

話說有勞工界背景嘅議員黃國枚舉香港、台灣、韓國同澳門有關勞動人口參與率嘅數據，指亞洲四小龍當中，香港嘅勞動人口參與率排名墊底。質詢話2022年《施政報告》指政府會展開新一輪人力資源推算，當局有何完善人手緊絀行業或工種嘅制度同政策，以及本地大學針對政府「8大中心」定位而開辦嘅課程。

提問時間質疑他人數據 向來站喺商界立場嘅邵家輝，對於黃國嘅論點相當有保留，發言嘅時候逐一展示相關數據嘅字牌，話「依家香港嘅勞動人口參與率係58.1%，台灣係59.17%，多過我哋1%；韓國呢？就係62.6%，多過我哋4.5%。黃國議員提過嘞，可否釋放一啲女性勞動力，我哋睇睇個表……」講到呢度，梁君彥就話「邵家輝議員，呢個唔係辯論，請提出你嘅問題，好嗎？」

邵家輝不滿發言遭到打斷，但梁君彥重申「呢個唔係辯論，你可以去問問題，唔好攞黃國議員嘅論點嚟辯論，你要辯論可以提交議員議案。請你發問。」

不過，邵家輝堅持話唔係辯論，事關佢唔同意黃國嘅數據，話若果基於4個佢唔同意、或唔恰當嘅數據，咁樣辯論得出嚟嘅答案係唔會正確。講到呢度，面露慍色嘅邵話「主席認為我唔應該喺呢個時間去問，咁我唔問問題啦！」

聽完邵家輝咁講，梁君彥惟有話「我唔係話唔畀你問，而係唔應該去做辯論」。不過，之後都冇理到邵家輝，直接叫下一個議員企起身發言啦！

唔知邵家輝係咪「頂住度氣」，佢喺會後又再一次舉牌講番自己想講嘅嘢，就係解釋番新加坡、澳門嘅勞動參與率點解會較高，係因為兩地引入分別為70萬同15萬嘅外勞，反觀香港只有5千2百人，認為應輸入多啲外勞咁話。唔單止咁，到議員議案時，又再舉多次牌講香港勞動人手唔夠，邵家輝3度舉牌，都好鍥而不捨喎。