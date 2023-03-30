港九新界冚賭 57人就逮

【本報訊】前日中午時分，執法人員掩至葵涌葵盛西邨，展開打擊街頭賭博行動，期間在第8座對開休憩處，以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」，拘捕3名男子（64至71歲），並檢獲一副紙牌及小量現金。

住宅檢釣魚機麻雀枱 此外，人員於同日下午約5時，在元朗區多個住宅單位，搗破3個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲14部釣魚機、3部讀卡機、一批遊戲卡及約5,200元賭款。3個單位內7男4女本地人、一名內地男子及一名孟加拉籍男子（30至52歲），分別涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕。

另外，人員突擊搜查鴨脷洲洪聖街一個單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀、小量現金及籌碼，並以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕一名姓劉（77歲）女負責人。單位內另外16男6女（63至86歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

同時在當日傍晚約6時，執法部門於秀茂坪一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及小量現金。單位內一名姓林（33歲）本地男負責人、另外6男8女本地人以及3名內地男子（41至66歲），分別涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人士俱被扣查。

元 朗：在元朗檢獲的釣魚機等證物。