撳住砌 吐口水辱外賣員 毒舌男食連環拳

挑釁「食物鏈最底層」 對方怒火難忍 香港地人多路窄，少不免有身體碰撞，天水圍早前有兩名男子，疑因碰撞問題當街爭執，其中一人相信是外賣員，過程中被對方譏為「食物鏈最底層」及吐口水羞辱，有人憤而出手還擊，隨即敲響打鬥鑼鼓。外賣男身手矯捷，幾番出拳得逞，更覷準挑釁者的破綻，施展抱摔壓制對方。二人倒地纏鬥，縱使挑釁者施展渾身解數，仍無法擺脫外賣男的連環鎖技。最後勝負已分，外賣男亦聽從街坊勸止，鬆手退開平息干戈。

社交媒體近日流傳一段長約3分鐘、並無交代拍攝時間的影片，顯示兩名男子疑因碰撞問題，在天水圍天一商場外口角，其中身形較為瘦削、戴口罩的年輕男子口沒遮攔，辱罵對方為「外賣仔」、「食物鏈最底層」，又拉低口罩疑向對方「放飛劍」。外賣男不甘受辱，於是出掌摑向對方，雙方隨即大打出手。

擒拿雙腳 泰山壓頂施鎖技 片段顯示，外賣男出其不意摑向口罩男臉部，繼而乘勝追擊連環揮拳。口罩男一時間被打至腳步踉蹌，似乎意識到不能輕敵，繼而在商場旁邊一地舖外放下背囊及隨身物品，擺好陣勢準備正面交鋒。另一方面，外賣男似乎有所顧忌，擔心事件惹人誤會非議，因而連聲請求拍片者「幫我影低，幫我影低」，拍片者則着他放心，表明已拍下整個過程，足以證明是口罩男「先撩者賤」。

外賣男聞言稍感安心，放開手腳認真對敵，雙方起初出拳試探，未幾外賣男看準機會，大步踏前拉近距離，左右拳「雙龍出海」直擊口罩男的面門。口罩男中拳後沉不住氣，心急撲前還擊，但外賣男一眼看破其意圖，反而俯身相迎，兩臂一圈擒拿對方雙腳，一氣呵成把他抱摔落地，打鬥隨即轉入地面戰。外賣男居高壓制口罩男，糾纏間佔盡優勢，口罩男手腳受制下嘗試使蠻勁掙脫，惟始終無法以力制巧，相反卻被外賣男移到後背位，用盡全身重量「泰山壓頂」及施展鎖技，可謂全程「撳住嚟砌」。

經途人勸交終各自離開 打鬥勝敗顯而易見，多名途人嘗試勸交，雙方各有支持者。其後外賣男見好即收，與捱打的口罩男各自起身，收拾個人物品各自離開，片段至此亦告結束。