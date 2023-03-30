衞署採HPV檢測 篩查子宮頸癌

【本報訊】子宮頸癌為2020年香港女性最常見癌症的第7位，亦是2021年本港女性致命癌症中排第8位，個案數目更由2011年的391宗增至2020年的556宗。為減低患子宮頸癌的風險，衞生署昨提醒曾有性經驗的成年婦女需進行定期子宮頸癌篩查，以減低子宮頸癌發病率和死亡率。該署為加強其子宮頸癌篩查服務，由下月3日起將為使用其轄下服務的合資格人士，採用具備較高靈敏度的人類乳頭瘤病毒（HPV）檢測。

衞生署會為使用其子宮頸癌篩查服務的30至64歲婦女，採用HPV檢測作為主要篩查子宮頸癌的方法，而子宮頸樣本的採集仍然會由醫護人員透過窺器檢查進行。至於25至29歲的婦女，則會以相同方法採集的子宮頸樣本作細胞檢驗。

30歲以上宜每5年檢驗 癌症事務統籌委員會轄下的癌症預防及普查專家工作小組建議，30至64歲婦女可採用人類乳頭瘤病毒檢測，以作為子宮頸細胞檢驗外的另一篩查方法，另建議篩查結果無受感染的女性，亦應每5年再次進行檢測。

至於25至29歲的婦女，鑑於她們出現短暫性感染人類乳頭瘤病毒的比率較高，較大可能出現假確診，以致婦女承受其他不必要的檢測。小組建議該年齡組別婦女接受子宮頸細胞檢驗，若連續兩次的子宮頸細胞檢驗結果正常，其後可每3年接受一次篩查。