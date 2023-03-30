替老婦看管栗子車 男子認無牌販賣

【本報訊】持有流動小販牌照的九旬老婦，本月初在港鐵長沙灣站出口擺賣炒栗子時，稱因上廁所離開攤檔，將栗子車交由一名無牌照的男子看管，結果他被食環署檢控無牌擺賣，炒栗子車亦被扣留。婆婆返抵現場得悉事件後坐地哭訴，情況被人拍片放上網，惹起公眾關注。這名看檔男子昨日在九龍城裁判法院承認無牌販賣等3罪，被判罰款2,600元。至於炒栗子車及火爐等生財工具，則按控方要求發還予老婦。

罰款2600元 搵食工具歸原主

本案被告庄劍彬（29歲），被控在公眾地方造成阻礙、沒有牌照而販賣、及沒有根據並按照牌照而為販賣而烹煮食物或給食物加熱3罪。被告無律師代表，認罪後親自求情，表示現時擔任雜工，平均月入萬多元。控方申請將涉案金屬車、磅、火水爐及金屬鑊等扣押品交還予物主陳德政，暫委裁判官沈智輝信納扣押物品非被告擁有，批准將之歸還予陳。老婦陳德政昨亦有到庭旁聽。據悉她與被告並非親屬關係，而是經其拍檔介紹下替她看管栗子車。持有小販牌照的陳散庭後稱，事發時因前往洗手間，將栗子車交由被告看管，一度擔心未能取回栗子車。案件編號：KCHW 43/2023