安達臣道冧天秤意外 最快年尾死因研訊
【本報訊】秀茂坪安達臣道一個建築地盤去年9月7日發生致命工業意外，一部俗稱「天秤」的塔式起重機倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工死亡，6名男工受傷。死因裁判官決定就事件召開死因研訊，並於昨日在死因裁判法庭進行研訊前檢討。署理主任裁判官高偉雄表示，暫時預計研訊會在今年底或明年初召開。
涉3死者 調查報告料6月完成
這宗死因研訊涉及3名死者潘浩鈺、許文明及徐學培。昨天的研訊前檢討為非公開聆訊，不過聆訊後裁判官將檢討的紀要簡述於司法機構網頁上公開。裁判官表示，死因庭在去年9月已向執法部門下達指示，就今次事件作調查。現時死因庭仍未收到執法部門的完整調查報告。據了解部門已初步完成搜證，但因供詞、專家報告及圖則等文件超過8,000頁，因此需時整理及研究，現預計調查報告可在今年6月完成並呈交死因庭。
裁判官續指，如死因庭收到報告後毋須執法部門再跟進，會在收到報告後兩個月內、或最遲在今年10月再召開研訊前檢討，並通知有適當利害關係、及其行為可能在研訊中被質疑的人士出席。由於3人的死亡事件在同一時間地點發生，裁判官初步將3宗個案一併研訊。除非另有特別情況，預計研訊會在今年底或明年初召開。案件編號：CCDI 894,895,896/2022
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