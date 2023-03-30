三隧擬商用車劃一收50元 業界斥如加價

【本報訊】政府計劃今年8月起推行「三隧分流」，首階段先調整3條過海隧道收費，次階段則於同年內實行不同時段收費。就相關方案昨日於立法會首讀，有運輸業界請願指不滿商用車輛劃一收費50元，認為紅隧、東隧是變相加價。以紅隧為例，商用車輛過海成本將增加1.5至4倍不等，建議新收費與現時紅隧收費看齊，減輕業界負擔。

雜貨車司機 過路費增逾2倍 香港運輸物流業工會聯會、香港倉庫運輸物流員工協會指，客貨運商用車輛揀選過海隧道時有不同考慮，例如客戶要求、服務合約、運輸時間及目的地等。近日有不少從業員指，難以接受紅隧、東隧加價，例如有雜貨車司機指，他每日固定使用紅隧往來上環海味街，每月隧道費約780元，估計日後將升至2,600元，增幅超過2.3倍。相關成本恐要「硬食」或轉嫁至用戶，削弱行業競爭力。

團體認為，若三隧商用車輛收費與現時紅隧看齊，有利為逐漸復甦的經濟打下強心針，又期望盡早研究興建第4條過海隧道。